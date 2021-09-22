Esra Erol 22 Eylül Çarşamba tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet Fatma ve Gülşah dışında başka engelli kızları kandırdı mı? Fatma ne karar verecek! Yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Akılalmaaz iddialar, herkesi şoke edecek suçlamalar! 4 çocuğunu bırakıp Hakan’a kaçan Gizem stüdyoya geliyor! Son sözler söylenecek, son karar verilecek! Zalike ve kocasının yüzleşmesinde son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet Fatma ve Gülşah dışında başka engelli kızları kandırdı mı? Fatma ne karar verecek! Yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Akılalmaaz iddialar, herkesi şoke edecek suçlamalar! 4 çocuğunu bırakıp Hakan'a kaçan Gizem stüdyoya geliyor! Son sözler söylenecek, son karar verilecek! Zalike ve kocasının yüzleşmesinde son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

22 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.