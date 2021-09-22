22 Eylül 2021, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 22 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Esra Erol 22 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.09.2021 16:38
Güncelleme:22.09.2021 16:38
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet Fatma ve Gülşah dışında başka engelli kızları kandırdı mı? Fatma ne karar verecek! Yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Akılalmaaz iddialar, herkesi şoke edecek suçlamalar! 4 çocuğunu bırakıp Hakan’a kaçan Gizem stüdyoya geliyor! Son sözler söylenecek, son karar verilecek! Zalike ve kocasının yüzleşmesinde son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Eylül 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ahmet Fatma ve Gülşah dışında başka engelli kızları kandırdı mı? Fatma ne karar verecek! Yeni mağdurlar konuşacak, yer yerinden oynayacak! Akılalmaaz iddialar, herkesi şoke edecek suçlamalar! 4 çocuğunu bırakıp Hakan'a kaçan Gizem stüdyoya geliyor! Son sözler söylenecek, son karar verilecek! Zalike ve kocasının yüzleşmesinde son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

22 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 22 Eylül Çarşamba
Esra Erol 21 Eylül Salı tek parça izle
Esra Erol 21 Eylül Salı tek parça izle
Edanur annesi Songül’e Esra Erol’da kavuştu
Edanur annesi Songül'e Esra Erol'da kavuştu
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Eylül Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Eylül Pazartesi
Esra Erol 16 Eylül Perşembe tek parça izle
Esra Erol 16 Eylül Perşembe tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Eylül Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Eylül Salı
32 yıldır görmediği kardeşi Ayşegül’ü Esra Erol buldu
32 yıldır görmediği kardeşi Ayşegül'ü Esra Erol buldu
CANLI İZLE: Esra Erol 13 Eylül Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 13 Eylül Pazartesi
Esra Erol 10 Eylül Cuma tek parça full izle
Esra Erol 10 Eylül Cuma tek parça full izle
Esra Erol 9 Eylül Perşembe tek parça izle
Esra Erol 9 Eylül Perşembe tek parça izle
Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle
Daha Fazla Video Göster