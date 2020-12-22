Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (22 Aralık 2020 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Salı günü yayınlanan programda; Emine ve Derya'nın 12 yıl önce para karşılığı satıldığı iddia edilen bebeği Esra Erol buldu. DNA testi sonucu açıklanacak 12 yıllık sır perdesi aralanacak! Emine 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi mi? Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Akılalmaz bir olay herkesi şoke edecek iddialar! Baldızı sihirle yuvalarını yıktı! Karısı Hatice İdris'e kaçtı. Aylardır hiçbir haber alınamayan Hatice canlı yayında. Türkiye bu olayı konuşacak! Bir ay önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Buket nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (22 Aralık 2020 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 22 Aralık Salı günü canlı yayınlanan programda; Emine ve Derya'nın 12 yıl önce para karşılığı satıldığı iddia edilen bebeği Esra Erol buldu. DNA testi sonucu açıklanacak 12 yıllık sır perdesi aralanacak! Emine 12 yaşındaki kız çocuğunun annesi mi? Gerçekler canlı yayında ortaya çıkacak. Akılalmaz bir olay herkesi şoke edecek iddialar! Baldızı sihirle yuvalarını yıktı! Karısı Hatice İdris'e kaçtı. Aylardır hiçbir haber alınamayan Hatice canlı yayında. Türkiye bu olayı konuşacak! Bir ay önce ortadan kaybolan 15 yaşındaki Buket nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

22 Aralık Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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