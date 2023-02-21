22 Şubat 2023, Çarşamba
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Esra Erol 21 Şubat Salı izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Şubat 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri...
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Şubat 2023 Salı) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda yaşanan son dakika gelişmeleri...
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