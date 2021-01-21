Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Bahar’dan İslam’a herkesi şoke edecek teklif! 31 yıl sonra büyük yüzleşme! Sevim hiç görmediği babası Şaban Bey ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Evlenmeyi düşündüğü Mustafa Kartal evli çıktı, o da yetmedi 150 bin lira dolandırıldı! Emine ve Mustafa canlı yayında karşı karşıya gelecek! 4 yıl önce 3 evladını bırakıp ortadan kaybolan Türkan nerede? Eylül ayından beri kayıp olan 15 yaşındaki kız nerede? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Ocak 2021 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Bahar'dan İslam'a herkesi şoke edecek teklif! 31 yıl sonra büyük yüzleşme! Sevim hiç görmediği babası Şaban Bey ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! Evlenmeyi düşündüğü Mustafa Kartal evli çıktı, o da yetmedi 150 bin lira dolandırıldı! Emine ve Mustafa canlı yayında karşı karşıya gelecek! 4 yıl önce 3 evladını bırakıp ortadan kaybolan Türkan nerede? Eylül ayından beri kayıp olan 15 yaşındaki kız nerede? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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