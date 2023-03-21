Esra Erol 21 Mart Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Mart 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Nazmiye, İbrahim, kayınvalide kavga edip barıştılar, olmadı yine birbirlerine girdiler! Nazmiye son kararını vermeye, son sözünü söylemeye geliyor! Kavga bitmedi, olay bitmedi! Aşk itirafı, hediye edilen araba, satılan tarla, kayıp paralar, sonrasında kabusa dönen hayat... Ali Bey ve Aliye her şeye rağmen barışacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Mart 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Nazmiye, İbrahim, kayınvalide kavga edip barıştılar, olmadı yine birbirlerine girdiler! Nazmiye son kararını vermeye, son sözünü söylemeye geliyor! Kavga bitmedi, olay bitmedi! Aşk itirafı, hediye edilen araba, satılan tarla, kayıp paralar, sonrasında kabusa dönen hayat... Ali Bey ve Aliye her şeye rağmen barışacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.