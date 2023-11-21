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Esra Erol 21 Kasım Salı yayın izle

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Giriş: 21.11.2023 16:34
Güncelleme:21.11.2023 23:37
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Kasım 2023 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; itiraf canlı yayında geldi, Fevzi’nin başına o evde mi bir şey geldi? Tutuklanan Serkan Şahin arkadaşı Şakir’den yardım mı istedi? Gizemli evden canlı yayın ve Fevzi’yi arama çalışmaları! Tüm Türkiye’yi gözyaşlarına boğan Sezer ‘ ‘yalnızca sevgisine ihtiyacım var’ dediği annesine kavuşabilecek mi? Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Kasım 2023 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Kasım Salı günü canlı yayınlanan programda; itiraf canlı yayında geldi, Fevzi'nin başına o evde mi bir şey geldi? Tutuklanan Serkan Şahin arkadaşı Şakir'den yardım mı istedi? Gizemli evden canlı yayın ve Fevzi'yi arama çalışmaları! Tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğan Sezer ' 'yalnızca sevgisine ihtiyacım var' dediği annesine kavuşabilecek mi? Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

ESRA EROL 21 KASIM YAYIN İZLE

21 Kasım Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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Esra Erol 21 Kasım Salı
Esra Erol 21 Kasım Salı
Esra Erol’da programına gelen ihbar kan dondurdu!
Esra Erol'da programına gelen ihbar kan dondurdu!
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Kasım Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Kasım Pazartesi
Esra Erol 17 Kasım Cuma
Esra Erol 17 Kasım Cuma
Esra Erol 16 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 16 Kasım Perşembe tek parça izle
Esra Erol 15 Kasım Çarşamba
Esra Erol 15 Kasım Çarşamba
Esra Erol 14 Kasım Salı
Esra Erol 14 Kasım Salı
Esra Erol 13 Kasım Pazartesi
Esra Erol 13 Kasım Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Kasım Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 10 Kasım Cuma
Esra Erol 8 Kasım Çarşamba
Esra Erol 8 Kasım Çarşamba
Esra Erol 7 Kasım Salı
Esra Erol 7 Kasım Salı
Esra Erol 6 Kasım Pazartesi
Esra Erol 6 Kasım Pazartesi
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