Esra Erol 21 Kasım Pazartesi izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuğunu bırakıp gece yarısı 15 yaşındaki Şahin’e kaçan Gülizar babasıyla buluştu, gözyaşlarına boğuldu! Babası dön evine dedi, Gülizar şimdi ne yapacak? Cemile yeni evine, yeni hayatına ilk adımı canlı yayında atacak! O anları kaçırmayın! Yüzleşmede son perde! Ramazan ve eşi Gülşen boşanacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu?

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Kasım 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 4 çocuğunu bırakıp gece yarısı 15 yaşındaki Şahin'e kaçan Gülizar babasıyla buluştu, gözyaşlarına boğuldu! Babası dön evine dedi, Gülizar şimdi ne yapacak? Cemile yeni evine, yeni hayatına ilk adımı canlı yayında atacak! O anları kaçırmayın! Yüzleşmede son perde! Ramazan ve eşi Gülşen boşanacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...

21 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.