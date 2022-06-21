Esra Erol 21 Haziran Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Haziran 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 30 yıl sonra büyük mucize! Ömür önce annesini ardından babasını buldu! Ömür ilk kez babasıyla karşı karşıya gelecek! Gelini Tuğba ve damadı Sami kaçtı, ortalık karıştı! Tuğba ve Sami günlerdir nerede saklanıyor? Kaçışa nasıl karar verdiler? 9 yaşındaki engelli oğlunu da aldı 12 Haziran akşamı ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan Hülya ve oğlunun başına bir şey mi geldi? Kayıp anne oğulla ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Haziran 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Haziran Salı günü canlı yayınlanan programda; 30 yıl sonra büyük mucize! Ömür önce annesini ardından babasını buldu! Ömür ilk kez babasıyla karşı karşıya gelecek! Gelini Tuğba ve damadı Sami kaçtı, ortalık karıştı! Tuğba ve Sami günlerdir nerede saklanıyor? Kaçışa nasıl karar verdiler? 9 yaşındaki engelli oğlunu da aldı 12 Haziran akşamı ortadan kayboldu! Günlerdir haber alınamayan Hülya ve oğlunun başına bir şey mi geldi? Kayıp anne oğulla ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

21 Haziran Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.