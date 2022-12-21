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Esra Erol 21 Aralık Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 21.12.2022 16:36
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ayfer kimin aracılığıyla Erdi’ye hangi mesajı yolladı? Erdi ve Ayfer boşanıyor mu? Gamze şimdi ne yapacak? Yıllarca herkesten para aldı, kripto paraya yatırdı! Yüz binlerce lira değerindeki kripto paralar nerede? Yeliz paraları sevgilisiyle mi harcadı? Evden giderken neden gözlükleri ve saatleri götürdü? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (21 Aralık 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 21 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Ayfer kimin aracılığıyla Erdi'ye hangi mesajı yolladı? Erdi ve Ayfer boşanıyor mu? Gamze şimdi ne yapacak? Yıllarca herkesten para aldı, kripto paraya yatırdı! Yüz binlerce lira değerindeki kripto paralar nerede? Yeliz paraları sevgilisiyle mi harcadı? Evden giderken neden gözlükleri ve saatleri götürdü? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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21 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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