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Esra Erol 20 Ocak Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 20.01.2022 16:58
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Tuğçe’nin 5 yıldır her yerde aradığı babasını Esra Erol buldu! Tuğçe gözyaşları içinde hesap sordu, meydan okudu! Coşkun karısı ve diğer çocuğuyla 5 yıl sonra yüzleşecek! 66 yaşındaki Mehmet Amca ile kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ettiği Ayşegül canlı yayında karşı karşıya gelecek! “Anne ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkıldı” dedi, ortalık karıştı! Safa, karısı Rabia, annesi ve kayınvalidesi ilk kez karşı karşıya gelecek! Niyazi yine Hatice’ye kaçtı! Büyük kaçışla ilgili şok detay! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Ocak 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ocak Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Esra Erol bir mucizeye daha imza attı! Tuğçe'nin 5 yıldır her yerde aradığı babasını Esra Erol buldu! Tuğçe gözyaşları içinde hesap sordu, meydan okudu! Coşkun karısı ve diğer çocuğuyla 5 yıl sonra yüzleşecek! 66 yaşındaki Mehmet Amca ile kendisini evlilik vaadiyle kandırdığını iddia ettiği Ayşegül canlı yayında karşı karşıya gelecek! "Anne ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkıldı" dedi, ortalık karıştı! Safa, karısı Rabia, annesi ve kayınvalidesi ilk kez karşı karşıya gelecek! Niyazi yine Hatice'ye kaçtı! Büyük kaçışla ilgili şok detay! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Ocak Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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