CANLI İZLE: Esra Erol 20 Ocak Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Emine hakkında kan donduran iddia! İki yıldır hiçbir haber alınamayan Kadir Büyük nerede? Emine Kadir Büyük’ü öldürüp gömdü mü? Bahar ve İslam Mücahit yemekte neler yaşadı? Hangi kararlar alındı? Sevim 31 yıl sonra babası Şaban’la ilk kez karşı karşıya gelecek! 4 yıl önce 3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Türkan nerede? Türkan’ın hayatından şüphe eden anne ve babasının feryadı! Evlenmeyi düşündüğü Mustafa Kartal evli çıktı, o da yetmedi 150 bin lira dolandırdı! Emine Mustafa tüm kozlarını canlı yayında paylaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Ocak 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Emine hakkında kan donduran iddia! İki yıldır hiçbir haber alınamayan Kadir Büyük nerede? Emine Kadir Büyük'ü öldürüp gömdü mü? Bahar ve İslam Mücahit yemekte neler yaşadı? Hangi kararlar alındı? Sevim 31 yıl sonra babası Şaban'la ilk kez karşı karşıya gelecek! 4 yıl önce 3 çocuğunu bırakıp ortadan kaybolan Türkan nerede? Türkan'ın hayatından şüphe eden anne ve babasının feryadı! Evlenmeyi düşündüğü Mustafa Kartal evli çıktı, o da yetmedi 150 bin lira dolandırdı! Emine Mustafa tüm kozlarını canlı yayında paylaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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