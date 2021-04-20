Esra Erol 20 Nisan Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Nisan 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Her yerine estetik yaptırdı, güzelleşince de evden kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti... Bir yuva estetik yüzünden mi yıkılıyor? Yalçın karısı Meral ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! DNA testi soncu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak. Çocuğun babası Muzaffer mi? Havva, 'Çıngıraklı yılan kaynanam Yeter yuvamı yıktı, koca Ayhan kendisinden 20 yaş büyük Hatice'ye kaçtı" dedi ortalık karıştı. Gelin kaynana yüzleşecek yer yerinden oynayacak! 'Canım kocacığım' diye mektubuna başladı 'seni sevmiyorum' diye bitirdi. Karısı Dursun, çocuğuyla ortadan kayboldu! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Nisan 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Nisan Salı günü canlı yayınlanan programda; Her yerine estetik yaptırdı, güzelleşince de evden kaçtı! Bugün hesaplaşma vakti... Bir yuva estetik yüzünden mi yıkılıyor? Yalçın karısı Meral ile stüdyoda karşı karşıya gelecek! DNA testi soncu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak. Çocuğun babası Muzaffer mi? Havva, 'Çıngıraklı yılan kaynanam Yeter yuvamı yıktı, koca Ayhan kendisinden 20 yaş büyük Hatice'ye kaçtı" dedi ortalık karıştı. Gelin kaynana yüzleşecek yer yerinden oynayacak! 'Canım kocacığım' diye mektubuna başladı 'seni sevmiyorum' diye bitirdi. Karısı Dursun, çocuğuyla ortadan kayboldu! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 20 NİSAN SALI CANLI İZLE



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