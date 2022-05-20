Esra Erol 20 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; neden Hakan’ın karşısında sesleri çıkmıyor? Hakan’ın şiddetine neden karşı çıkmıyorlar? Boyun eğmelerinin ardındaki büyük sır ne? Emine Hanım kızı Ayşe’yi ikna edebilecek mi? İnanç’ın ailesi iddialara ne cevap verecek? Emine Hanım’ın son hamlesi herkesi şoke edecek! Emrah bir şans verdi, olanlara kimse inanamadı! Songül şimdi ne yapacak? Barışacaklar mı? Songül eve dönecek mi? Osman ve Gülizar ayrılıyor mu? Osman yine karar mı değiştirdi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; neden Hakan'ın karşısında sesleri çıkmıyor? Hakan'ın şiddetine neden karşı çıkmıyorlar? Boyun eğmelerinin ardındaki büyük sır ne? Emine Hanım kızı Ayşe'yi ikna edebilecek mi? İnanç'ın ailesi iddialara ne cevap verecek? Emine Hanım'ın son hamlesi herkesi şoke edecek! Emrah bir şans verdi, olanlara kimse inanamadı! Songül şimdi ne yapacak? Barışacaklar mı? Songül eve dönecek mi? Osman ve Gülizar ayrılıyor mu? Osman yine karar mı değiştirdi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.