20 Mayıs 2022, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 20 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Esra Erol 20 Mayıs Cuma canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2022 16:34
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; neden Hakan’ın karşısında sesleri çıkmıyor? Hakan’ın şiddetine neden karşı çıkmıyorlar? Boyun eğmelerinin ardındaki büyük sır ne? Emine Hanım kızı Ayşe’yi ikna edebilecek mi? İnanç’ın ailesi iddialara ne cevap verecek? Emine Hanım’ın son hamlesi herkesi şoke edecek! Emrah bir şans verdi, olanlara kimse inanamadı! Songül şimdi ne yapacak? Barışacaklar mı? Songül eve dönecek mi? Osman ve Gülizar ayrılıyor mu? Osman yine karar mı değiştirdi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mayıs 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mayıs Cuma günü canlı yayınlanan programda; neden Hakan'ın karşısında sesleri çıkmıyor? Hakan'ın şiddetine neden karşı çıkmıyorlar? Boyun eğmelerinin ardındaki büyük sır ne? Emine Hanım kızı Ayşe'yi ikna edebilecek mi? İnanç'ın ailesi iddialara ne cevap verecek? Emine Hanım'ın son hamlesi herkesi şoke edecek! Emrah bir şans verdi, olanlara kimse inanamadı! Songül şimdi ne yapacak? Barışacaklar mı? Songül eve dönecek mi? Osman ve Gülizar ayrılıyor mu? Osman yine karar mı değiştirdi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

20 Mayıs Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Mayıs Cuma
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Mayıs Cuma
Esra Erol 19 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 19 Mayıs Perşembe tek parça izle
Esra Erol 18 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 18 Mayıs Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 17 Mayıs Salı yayın izle
Esra Erol 17 Mayıs Salı yayın izle
Esra Erol 16 Mayıs Pazartesi
Esra Erol 16 Mayıs Pazartesi
Esra Erol’u ağlatan sürpriz! Bangladeş’te su kuyusu...
Esra Erol'u ağlatan sürpriz! Bangladeş'te su kuyusu...
Esra Erol 12 Mayıs Perşembe
Esra Erol 12 Mayıs Perşembe
Esra Erol 11 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 11 Mayıs Çarşamba
Esra Erol 10 Mayıs yayın izle
Esra Erol 10 Mayıs yayın izle
Esra Erol 9 Mayıs Pazartesi yayın izle
Esra Erol 9 Mayıs Pazartesi yayın izle
Esra Erol 6 Mayıs Cuma yayın izle
Esra Erol 6 Mayıs Cuma yayın izle
Esra Erol 5 Mayıs Perşembe yayın izle
Esra Erol 5 Mayıs Perşembe yayın izle
Daha Fazla Video Göster