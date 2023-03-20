20 Mart 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 20 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Esra Erol 20 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.03.2023 16:42
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nazmiye İbrahim’e dönüyor mu? İbrahim’in ailesinin Nazmiye ile ilgili son sözü ne? Ahmet şimdi ne yapacak? Aliye’ye gönlünü kaptırdı, aşktan gözü hiçbir şey görmedi, tüm malı mülkünü kaptırdı! Ali Bey Aliye’yi affedecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nazmiye İbrahim'e dönüyor mu? İbrahim'in ailesinin Nazmiye ile ilgili son sözü ne? Ahmet şimdi ne yapacak? Aliye'ye gönlünü kaptırdı, aşktan gözü hiçbir şey görmedi, tüm malı mülkünü kaptırdı! Ali Bey Aliye'yi affedecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

20 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Mart Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Mart Pazartesi
Esra Erol 16 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 16 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 15 Mart yayın izle
Esra Erol 15 Mart yayın izle
Esra Erol 14 Mart Salı izle
Esra Erol 14 Mart Salı izle
Esra Erol 10 Mart Cuma izle
Esra Erol 10 Mart Cuma izle
Esra Erol 9 Mart Perşembe izle
Esra Erol 9 Mart Perşembe izle
Esra Erol 8 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 8 Mart Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Mart Salı tek parça izle
Esra Erol 7 Mart Salı tek parça izle
Esra Erol 6 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 6 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 2 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 2 Mart Perşembe yayın izle
Esra Erol 1 Mart Çarşamba yayın izle
Esra Erol 1 Mart Çarşamba yayın izle
Esra Erol 28 Şubat Salı izle
Esra Erol 28 Şubat Salı izle
Daha Fazla Video Göster