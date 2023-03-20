Esra Erol 20 Mart Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nazmiye İbrahim’e dönüyor mu? İbrahim’in ailesinin Nazmiye ile ilgili son sözü ne? Ahmet şimdi ne yapacak? Aliye’ye gönlünü kaptırdı, aşktan gözü hiçbir şey görmedi, tüm malı mülkünü kaptırdı! Ali Bey Aliye’yi affedecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Mart 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Nazmiye İbrahim'e dönüyor mu? İbrahim'in ailesinin Nazmiye ile ilgili son sözü ne? Ahmet şimdi ne yapacak? Aliye'ye gönlünü kaptırdı, aşktan gözü hiçbir şey görmedi, tüm malı mülkünü kaptırdı! Ali Bey Aliye'yi affedecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.