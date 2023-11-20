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Esra Erol 20 Kasım Pazartesi canlı yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Kasım Pazartesi) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 1 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı, Fevzi Çalışkan'la ilgili tüm gerçekler programda ortaya çıktı! Kan donduran itiraf canlı yayında geldi, yayın ihbar kabul edildi, cezaevinden itiraf mı geldi? Tüm ihbarlar orayı gösterdi, Fevzi Çalışkan'ın telefon sinyalinin en son alındığı o noktada arama çalışması ve Fevzi ile ilgili flaş gelişmeler! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
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