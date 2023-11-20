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Esra Erol 20 Kasım Pazartesi canlı yayın izle

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Giriş: 20.11.2023 16:59
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Kasım Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 1 yıllık sır perdesi Esra Erol’da aralandı, Fevzi Çalışkan’la ilgili tüm gerçekler programda ortaya çıktı! Kan donduran itiraf canlı yayında geldi, yayın ihbar kabul edildi, cezaevinden itiraf mı geldi? Tüm ihbarlar orayı gösterdi, Fevzi Çalışkan’ın telefon sinyalinin en son alındığı o noktada arama çalışması ve Fevzi ile ilgili flaş gelişmeler! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Kasım Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Kasım Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 1 yıllık sır perdesi Esra Erol'da aralandı, Fevzi Çalışkan'la ilgili tüm gerçekler programda ortaya çıktı! Kan donduran itiraf canlı yayında geldi, yayın ihbar kabul edildi, cezaevinden itiraf mı geldi? Tüm ihbarlar orayı gösterdi, Fevzi Çalışkan'ın telefon sinyalinin en son alındığı o noktada arama çalışması ve Fevzi ile ilgili flaş gelişmeler! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Kasım Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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