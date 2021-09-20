Esra Erol 20 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek oldu! 19 yaşındaki Eda, 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol’da buldu! Anne kızın büyük yüzleşmesi! Türkiye bu skandalı konuşuyor! ‘19 yaşındaki engelli kızı Fatma, Ahmet tarafından kaçırıldı, zorla evlendirildi. Gittiği evde Ahmet’in karısı ve iki çocuğu ile birlikte yaşıyor’ dedi, ortalık karıştı! Gerçekler ne, başka mağdurlar var mı? Zalike’nin Arzu Başkangenç’le beraber yaşıyor dediği kocası Akif canlı yayında! Mart ayından beri haber alınamayan 42 yaşındaki Ceylan Dalbudak’ın kaybı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek oldu! 19 yaşındaki Eda, 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol'da buldu! Anne kızın büyük yüzleşmesi! Türkiye bu skandalı konuşuyor! '19 yaşındaki engelli kızı Fatma, Ahmet tarafından kaçırıldı, zorla evlendirildi. Gittiği evde Ahmet'in karısı ve iki çocuğu ile birlikte yaşıyor' dedi, ortalık karıştı! Gerçekler ne, başka mağdurlar var mı? Zalike'nin Arzu Başkangenç'le beraber yaşıyor dediği kocası Akif canlı yayında! Mart ayından beri haber alınamayan 42 yaşındaki Ceylan Dalbudak'ın kaybı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.