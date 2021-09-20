20 Eylül 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 20 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Esra Erol 20 Eylül Pazartesi canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.09.2021 16:41
Güncelleme:20.09.2021 16:41
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek oldu! 19 yaşındaki Eda, 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol’da buldu! Anne kızın büyük yüzleşmesi! Türkiye bu skandalı konuşuyor! ‘19 yaşındaki engelli kızı Fatma, Ahmet tarafından kaçırıldı, zorla evlendirildi. Gittiği evde Ahmet’in karısı ve iki çocuğu ile birlikte yaşıyor’ dedi, ortalık karıştı! Gerçekler ne, başka mağdurlar var mı? Zalike’nin Arzu Başkangenç’le beraber yaşıyor dediği kocası Akif canlı yayında! Mart ayından beri haber alınamayan 42 yaşındaki Ceylan Dalbudak’ın kaybı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Eylül 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Eylül Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; bir mucize daha gerçek oldu! 19 yaşındaki Eda, 10 yıldır görmediği annesini Esra Erol'da buldu! Anne kızın büyük yüzleşmesi! Türkiye bu skandalı konuşuyor! '19 yaşındaki engelli kızı Fatma, Ahmet tarafından kaçırıldı, zorla evlendirildi. Gittiği evde Ahmet'in karısı ve iki çocuğu ile birlikte yaşıyor' dedi, ortalık karıştı! Gerçekler ne, başka mağdurlar var mı? Zalike'nin Arzu Başkangenç'le beraber yaşıyor dediği kocası Akif canlı yayında! Mart ayından beri haber alınamayan 42 yaşındaki Ceylan Dalbudak'ın kaybı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

20 Eylül Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Eylül Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 20 Eylül Pazartesi
Esra Erol 16 Eylül Perşembe tek parça izle
Esra Erol 16 Eylül Perşembe tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 15 Eylül Çarşamba
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Eylül Salı
CANLI İZLE: Esra Erol 14 Eylül Salı
32 yıldır görmediği kardeşi Ayşegül’ü Esra Erol buldu
32 yıldır görmediği kardeşi Ayşegül'ü Esra Erol buldu
CANLI İZLE: Esra Erol 13 Eylül Pazartesi
CANLI İZLE: Esra Erol 13 Eylül Pazartesi
Esra Erol 10 Eylül Cuma tek parça full izle
Esra Erol 10 Eylül Cuma tek parça full izle
Esra Erol 9 Eylül Perşembe tek parça izle
Esra Erol 9 Eylül Perşembe tek parça izle
Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 8 Eylül Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 7 Eylül Salı tek parça izle
Esra Erol 7 Eylül Salı tek parça izle
Esra Erol 6 Eylül Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 6 Eylül Pazartesi tek parça izle
CANLI İZLE: Esra Erol 2 Eylül Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 2 Eylül Perşembe
Daha Fazla Video Göster