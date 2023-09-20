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Esra Erol 20 Eylül Çarşamba yayın izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında (20 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir tarafta annesi bir tarafta büyük aşkı Arife! İkisi arasında kaldı, aşkı için tüm ailesini karşısına aldı! Peki Hüseyin'in Arife hakkında bilmediği gerçekler ne? Şahitler konuştu ortalık çok karıştı! 4 yıl önce bir anda ortadan kaybolan Ceren nerede? Sır perdesi aralandı mı? "İstesem kızımı 1 saatte bulurum" diyen baba Mehmet Emin canlı yayına geldi, karı koca kızlarının kaybıyla ilgili ilk kez hesaplaştı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV tekrar yayın izle...
ESRA EROL 20 EYLÜL 2023 YAYIN İZLE
20 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.