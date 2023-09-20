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Esra Erol 20 Eylül Çarşamba canlı yayın izle

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Giriş: 20.09.2023 16:36
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir tarafta annesi bir tarafta büyük aşkı Arife! İkisi arasında kaldı, aşkı için tüm ailesini karşısına aldı! Peki Hüseyin’in Arife hakkında bilmediği gerçekler ne? Şahitler konuşacak ortalık çok karışacak! 4 yıl önce bir anda ortadan kaybolan Ceren nerede? Sır perdesi bugün aralanıyor! “İstesem kızımı 1 saatte bulurum” diyen baba Mehmet Emin canlı yayında olacak, karı koca kızlarının kaybıyla ilgili ilk kez hesaplaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Eylül 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Eylül Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; bir tarafta annesi bir tarafta büyük aşkı Arife! İkisi arasında kaldı, aşkı için tüm ailesini karşısına aldı! Peki Hüseyin'in Arife hakkında bilmediği gerçekler ne? Şahitler konuşacak ortalık çok karışacak! 4 yıl önce bir anda ortadan kaybolan Ceren nerede? Sır perdesi bugün aralanıyor! "İstesem kızımı 1 saatte bulurum" diyen baba Mehmet Emin canlı yayında olacak, karı koca kızlarının kaybıyla ilgili ilk kez hesaplaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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20 Eylül Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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