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Esra Erol 20 Ekim Cuma tek parça izle

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Giriş: 20.10.2023 17:10
Güncelleme:21.10.2023 10:30
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Ekim 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömer Aksim İpek’ten neden kaçıyor? Hangi gerçeklerden kaçıyor? Bugün İpek’i hangi sürprizler bekliyor? 7 aylık hamile Belkıs eşinin ihanetiyle sarsıldı! “Ben artık Nevin’i seviyorum” diyen Ferhat karısı Belkıs’la yüzleşmeye stüdyoya geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Ekim 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Ekim Cuma günü canlı yayınlanan programda; Ömer Aksim İpek'ten neden kaçıyor? Hangi gerçeklerden kaçıyor? Bugün İpek'i hangi sürprizler bekliyor? 7 aylık hamile Belkıs eşinin ihanetiyle sarsıldı! "Ben artık Nevin'i seviyorum" diyen Ferhat karısı Belkıs'la yüzleşmeye stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Ekim Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

ESRA EROL 20 EKİM CUMA TEK PARÇA İZLE

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