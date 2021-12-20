Esra Erol 20 Aralık Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (20 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kendini sosyal medya fenomeni ilan eden Muzaffer her şeyi itiraf etmeye, af dilemeye geliyor! 47 yıllık evlilikte büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! İstanbullu bir damat, Maraşlı bir gelin ve babadan gizli kıyılan bir nikah! Babası Selma’yı affedecek mi? Karı koca ilk kez stüdyoda karşı karşıya gelecek! Fatma Hanım’ın tek isteği kızı Emeti Gökarslan’ı Halil Kadir’in elinden kurtarmak! Emeti gerçekleri canlı yayında anlatacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (20 Aralık 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 20 Aralık Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; kendini sosyal medya fenomeni ilan eden Muzaffer her şeyi itiraf etmeye, af dilemeye geliyor! 47 yıllık evlilikte büyük yüzleşme, büyük hesaplaşma! İstanbullu bir damat, Maraşlı bir gelin ve babadan gizli kıyılan bir nikah! Babası Selma'yı affedecek mi? Karı koca ilk kez stüdyoda karşı karşıya gelecek! Fatma Hanım'ın tek isteği kızı Emeti Gökarslan'ı Halil Kadir'in elinden kurtarmak! Emeti gerçekleri canlı yayında anlatacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

20 Aralık Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.