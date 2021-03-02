02 Mart 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 2 Mart Salı tek parça full izle

Esra Erol 2 Mart Salı tek parça full izle - 02.03.2021

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 02.03.2021 17:08
Güncelleme:02.03.2021 20:08
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Mart 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep Aysel ve kocası İsmail ile ilgili her şeyi itiraf etti! Zeynep’ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraflar! Okan ve karısı Özlem arasında büyük yüzleşme! Canlı yayın sonrası Aysel, kocası İsmail ve ismi geçen Halil ile ilgili son dakika gelişmesi! Şennur ve Latif barışacak mı, yoksa ayrılacak mı? Evlilik vaadiyle 100 bin lira dolandırılan Birgül Hanım’ın başına gelenler şoke edecek! Zeynep’in annesi Gürcünaz Hanım’la ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp başka birine kaçan eşinin ardından Abdullah’a kaçan Mahmut Bey’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Mart 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep Aysel ve kocası İsmail ile ilgili her şeyi itiraf etti! Zeynep'ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraflar! Okan ve karısı Özlem arasında büyük yüzleşme! Canlı yayın sonrası Aysel, kocası İsmail ve ismi geçen Halil ile ilgili son dakika gelişmesi! Şennur ve Latif barışacak mı, yoksa ayrılacak mı? Evlilik vaadiyle 100 bin lira dolandırılan Birgül Hanım'ın başına gelenler şoke edecek! Zeynep'in annesi Gürcünaz Hanım'la ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp başka birine kaçan eşinin ardından Abdullah'a kaçan Mahmut Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 2 MART TEK PARÇA FULL İZLE

2 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Esra Erol 2 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol 2 Mart Salı tek parça full izle
Esra Erol aranan Zeynep'ten canlı yayında fuhuş itirafı!
Esra Erol aranan Zeynep'ten canlı yayında fuhuş itirafı!
Esra Erol 1 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 1 Mart Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 26 Şubat Cuma tek parça full izle
Esra Erol 26 Şubat Cuma tek parça full izle
Esra Erol 25 Şubat Perşembe tek parça izle
Esra Erol 25 Şubat Perşembe tek parça izle
Esra Erol 24 Şubat Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 24 Şubat Çarşamba tek parça izle
Havva kocası Yavuz ile canlı yayında karşı karşıya
Havva kocası Yavuz ile canlı yayında karşı karşıya
Esra Erol 23 Şubat Salı tek parça full izle
Esra Erol 23 Şubat Salı tek parça full izle
17 yaşında Yağmur Esra Erol'da bulundu
17 yaşında Yağmur Esra Erol'da bulundu
Esra Erol 22 Şubat Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 22 Şubat Pazartesi tek parça izle
Sevda ile Mehmet boşandı
Sevda ile Mehmet boşandı
Esra Erol 19 Şubat Cuma tek parça full izle
Esra Erol 19 Şubat Cuma tek parça full izle
Daha Fazla Video Göster
Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır. TURKUVAZ HABERLEŞME VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ