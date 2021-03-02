CANLI İZLE: Esra Erol 2 Mart Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Mart 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep Aysel ve kocası İsmail ile ilgili her şeyi itiraf etti! Zeynep’ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraflar! Okan ve karısı Özlem arasında büyük yüzleşme! Canlı yayın sonrası Aysel, kocası İsmail ve ismi geçen Halil ile ilgili son dakika gelişmesi! Şennur ve Latif barışacak mı, yoksa ayrılacak mı? Evlilik vaadiyle 100 bin lira dolandırılan Birgül Hanım’ın başına gelenler şoke edecek! Zeynep’in annesi Gürcünaz Hanım’la ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp başka birine kaçan eşinin ardından Abdullah’a kaçan Mahmut Bey’in isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Mart 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Salı günü canlı yayınlanan programda; Zeynep Aysel ve kocası İsmail ile ilgili her şeyi itiraf etti! Zeynep'ten kadın ticaretiyle ilgili kan donduran itiraflar! Okan ve karısı Özlem arasında büyük yüzleşme! Canlı yayın sonrası Aysel, kocası İsmail ve ismi geçen Halil ile ilgili son dakika gelişmesi! Şennur ve Latif barışacak mı, yoksa ayrılacak mı? Evlilik vaadiyle 100 bin lira dolandırılan Birgül Hanım'ın başına gelenler şoke edecek! Zeynep'in annesi Gürcünaz Hanım'la ilgili son dakika gelişmesi! 2 çocuğunu da alıp başka birine kaçan eşinin ardından Abdullah'a kaçan Mahmut Bey'in isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Mart Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.