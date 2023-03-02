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Esra Erol 2 Mart Perşembe canlı yayın izle

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Giriş: 02.03.2023 16:35
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Mart 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yeni bir hayata başlayacaklar, yeni evlerinin kapısından ilk kez girecekler! Hasan ve Zeynep’in son hazırlıkları ve herkesin yüzünü güldürecek o anlar! Bir mucize daha gerçek oldu! Kayıp olan 19 yaşındaki engelli Tülin’i Esra Erol buldu! Tülin ablası Nurcan ile stüdyoda hesaplaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Mart 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Perşembe günü canlı yayınlanan programda; yeni bir hayata başlayacaklar, yeni evlerinin kapısından ilk kez girecekler! Hasan ve Zeynep'in son hazırlıkları ve herkesin yüzünü güldürecek o anlar! Bir mucize daha gerçek oldu! Kayıp olan 19 yaşındaki engelli Tülin'i Esra Erol buldu! Tülin ablası Nurcan ile stüdyoda hesaplaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Mart Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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