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02.03.2020

Esra Erol 2 Mart Pazartesi tek parça kesintisiz full izle video - 02.03.2020

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Babası Havva Nur’u affedecek mi? Kadir Bey’in damadı Nurullah’a son teklifi ne? Kaçarak evlendi hayatı cehenneme döndü! Eşi ve kayınvalidesi tarafından kaçırılan 2,5 yaşındaki çocuğunu bir aydır göremeyen Gonca’nın feryadı! 20 yıllık eşini kayınvalidesi yüzünden göremediğini söyleyen gelinin isyanı! Kocasına uyku ilacı verip evdeki 200 bin lirayla ortadan kaybolduğu iddia edilen Nuray’la ilgili son dakika gelişmesi! Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu iddia eden İsmail Bey’in iddiaları ortalığı karıştırdı! Canlı yayında büyük yüzleşme! 17 yaşında Seviye Çelik Veysel Ülgen tarafından kaçırıldı! 2 aydır kızından haber alamayan Kıymet teyzenin büyük isyanı ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Mart 2020 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Mart Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; babası Havva Nur'u affedecek mi? Kadir Bey'in damadı Nurullah'a son teklifi ne? Kaçarak evlendi hayatı cehenneme döndü! Eşi ve kayınvalidesi tarafından kaçırılan 2,5 yaşındaki çocuğunu bir aydır göremeyen Gonca'nın feryadı! 20 yıllık eşini kayınvalidesi yüzünden göremediğini söyleyen gelinin isyanı! Kocasına uyku ilacı verip evdeki 200 bin lirayla ortadan kaybolduğu iddia edilen Nuray'la ilgili son dakika gelişmesi! Karısının başka bir adamdan hamile olduğunu iddia eden İsmail Bey'in iddiaları ortalığı karıştırdı! Canlı yayında büyük yüzleşme! 17 yaşında Seviye Çelik Veysel Ülgen tarafından kaçırıldı! 2 aydır kızından haber alamayan Kıymet teyzenin büyük isyanı ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Mart Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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