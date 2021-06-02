Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Fatma kendisinden 15 yaş küçük Suat’la canlı yayında yüzleşecek! Kadir ve eşi Kamuran arasında büyük yüzleşme! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Fatma kendisinden 15 yaş küçük Suat'la canlı yayında yüzleşecek! Kadir ve eşi Kamuran arasında büyük yüzleşme! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.