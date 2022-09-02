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Esra Erol 2 Eylül Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 02.09.2022 16:56
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Eylül 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye büyük mucizeyi konuşuyor! Kadir’in babası Hükmet stüdyoya geliyor! Gelin görümce birbirine meydan okudu! Kim doğruyu söylüyor? 10 gündür eve gelmeyen, kardeşi Emine ile birlikte kalan Döndü’nün kocası Ceyhun stüdyoya geliyor! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Eylül 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Eylül Cuma günü canlı yayınlanan programda; Türkiye büyük mucizeyi konuşuyor! Kadir'in babası Hükmet stüdyoya geliyor! Gelin görümce birbirine meydan okudu! Kim doğruyu söylüyor? 10 gündür eve gelmeyen, kardeşi Emine ile birlikte kalan Döndü'nün kocası Ceyhun stüdyoya geliyor! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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2 Eylül Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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