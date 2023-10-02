Esra Erol 2 Ekim Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (2 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; ‘son gülen iyi güler’ diyen Betül’ün Özge’ye teklifi çok konuşuldu! Özge’nin bu teklife cevabı ne olacak? Boşanmaktan vazgeçecek mi? Betül ve Veysel arasında yaşanan son dakika gelişmesi ne? “Beni kıskandıkları için yuvamı yıkıyorlar” dedi, eltisi bütün iddiaları reddetti! Yazgül ve eşi Kadir boşanacaklar mı? Karı koca bugün canlı yayında son kez hesaplaşacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (2 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 2 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; 'son gülen iyi güler' diyen Betül'ün Özge'ye teklifi çok konuşuldu! Özge'nin bu teklife cevabı ne olacak? Boşanmaktan vazgeçecek mi? Betül ve Veysel arasında yaşanan son dakika gelişmesi ne? "Beni kıskandıkları için yuvamı yıkıyorlar" dedi, eltisi bütün iddiaları reddetti! Yazgül ve eşi Kadir boşanacaklar mı? Karı koca bugün canlı yayında son kez hesaplaşacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

2 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.