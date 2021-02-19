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Esra Erol 19 Şubat Cuma tek parça full izle - 19.02.2021

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Giriş: 19.02.2021 16:57
Güncelleme:19.02.2021 19:24
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Son kez konuşacak son sözü söyleyecek! Annesiyle gitmeyen Nilüfer, son kararını açıklamaya geliyor. Nilüfer nereye gidecek? Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda son perde! Son kararı Zekiye verecek, son sözü Zekiye söyleyecek... Dün gece neler yaşandı? Serap'ın son hamlesi ne oldu? Zekiye, Ömer'i affedecek mi? "Zenginim, yakışıklıyım nazar değdi" dedi, baldız terörüne isyan etti! Yuvamı yıktılar dediği iki baldız canlı yayında! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Şubat 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; son kez konuşacak son sözü söyleyecek! Annesiyle gitmeyen Nilüfer, son kararını açıklamaya geliyor. Nilüfer nereye gidecek? Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda son perde! Son kararı Zekiye verecek, son sözü Zekiye söyleyecek... Dün gece neler yaşandı? Serap'ın son hamlesi ne oldu? Zekiye, Ömer'i affedecek mi? "Zenginim, yakışıklıyım nazar değdi" dedi, baldız terörüne isyan etti! Yuvamı yıktılar dediği iki baldız canlı yayında! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 19 ŞUBAT TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

19 Şubat Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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