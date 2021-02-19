Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Şubat 2021 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; Son kez konuşacak son sözü söyleyecek! Annesiyle gitmeyen Nilüfer, son kararını açıklamaya geliyor. Nilüfer nereye gidecek? Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda son perde! Son kararı Zekiye verecek, son sözü Zekiye söyleyecek... Dün gece neler yaşandı? Serap'ın son hamlesi ne oldu? Zekiye, Ömer'i affedecek mi? "Zenginim, yakışıklıyım nazar değdi" dedi, baldız terörüne isyan etti! Yuvamı yıktılar dediği iki baldız canlı yayında! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Şubat 2021 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Şubat Cuma günü canlı yayınlanan programda; son kez konuşacak son sözü söyleyecek! Annesiyle gitmeyen Nilüfer, son kararını açıklamaya geliyor. Nilüfer nereye gidecek? Türkiye'nin günlerce konuştuğu olayda son perde! Son kararı Zekiye verecek, son sözü Zekiye söyleyecek... Dün gece neler yaşandı? Serap'ın son hamlesi ne oldu? Zekiye, Ömer'i affedecek mi? "Zenginim, yakışıklıyım nazar değdi" dedi, baldız terörüne isyan etti! Yuvamı yıktılar dediği iki baldız canlı yayında! Büyük yüzleşme büyük hesaplaşma! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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