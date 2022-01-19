Esra Erol 19 Ocak Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye’nin konuştuğu olayda son perde! Hafize Hasan’ın evindeki eşyalarını almaya gidiyor! “Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkıldı” dedi, ortalık karıştı! Safa, karısı Rabia ve annesi ile kayınvalidesi ilk kez karşı karşıya gelecek! Babası 5 yıl önce düğüne gidiyorum dedi, Serap’a kaçtı! Tuğçe o günden beri babasından hiçbir haber alamadı! Tuğçe’nin kayıp babası Coşkun ile ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Ocak 2022 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ocak Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Türkiye'nin konuştuğu olayda son perde! Hafize Hasan'ın evindeki eşyalarını almaya gidiyor! "Annem ve kayınvalidem yüzünden yuvam yıkıldı" dedi, ortalık karıştı! Safa, karısı Rabia ve annesi ile kayınvalidesi ilk kez karşı karşıya gelecek! Babası 5 yıl önce düğüne gidiyorum dedi, Serap'a kaçtı! Tuğçe o günden beri babasından hiçbir haber alamadı! Tuğçe'nin kayıp babası Coşkun ile ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Ocak Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.