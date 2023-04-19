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Esra Erol 19 Nisan Çarşamba izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Nisan 2023 Çarşamba) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Nisan Çarşamba e günü canlı yayınlanan programda; canlı yayın bitti, olanlar oldu, gelin kayınvalide yine birbirine girdi! Barıştılar derken herkesi şoke edecek o anlar! Türkiye günlerce onları konuştu! Neslihan'ın herkesi şoke edecek son kararı ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri...
ESRA EROL'DA 19 NİSAN TEKRAR İZLE
19 Nisan Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.