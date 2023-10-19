Esra Erol 19 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Ekim 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; lüks teknede evlilik teklifi, rüya gibi bir düğünün hayali... Düğününe günler kala nişanlısının evli olduğunu öğrenen İpek canlı yayında isyan etti! Ömer Aksin canlı yayında olacak, İpek yıkılan hayallerinin ve askıdaki gelinliğinin hesabını soracak! Murat Zurnacı tarafından alıkonulan ve zorla mekanlarda çalıştırılan 3 çocuk annesi Zeynep ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Ekim 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; lüks teknede evlilik teklifi, rüya gibi bir düğünün hayali... Düğününe günler kala nişanlısının evli olduğunu öğrenen İpek canlı yayında isyan etti! Ömer Aksin canlı yayında olacak, İpek yıkılan hayallerinin ve askıdaki gelinliğinin hesabını soracak! Murat Zurnacı tarafından alıkonulan ve zorla mekanlarda çalıştırılan 3 çocuk annesi Zeynep ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

19 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.