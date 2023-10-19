19 Ekim 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Esra Erol'da Videoları Esra Erol 19 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Esra Erol 19 Ekim Perşembe canlı yayın izle

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.10.2023 16:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (19 Ekim 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; lüks teknede evlilik teklifi, rüya gibi bir düğünün hayali... Düğününe günler kala nişanlısının evli olduğunu öğrenen İpek canlı yayında isyan etti! Ömer Aksin canlı yayında olacak, İpek yıkılan hayallerinin ve askıdaki gelinliğinin hesabını soracak! Murat Zurnacı tarafından alıkonulan ve zorla mekanlarda çalıştırılan 3 çocuk annesi Zeynep ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (19 Ekim 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 19 Ekim Perşembe günü canlı yayınlanan programda; lüks teknede evlilik teklifi, rüya gibi bir düğünün hayali... Düğününe günler kala nişanlısının evli olduğunu öğrenen İpek canlı yayında isyan etti! Ömer Aksin canlı yayında olacak, İpek yıkılan hayallerinin ve askıdaki gelinliğinin hesabını soracak! Murat Zurnacı tarafından alıkonulan ve zorla mekanlarda çalıştırılan 3 çocuk annesi Zeynep ile ilgili yaşanan son dakika gelişmesi ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

19 Ekim Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
CANLI İZLE: Esra Erol 19 Ekim Perşembe
CANLI İZLE: Esra Erol 19 Ekim Perşembe
Esra Erol 18 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 18 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 17 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 17 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 16 Ekim Pazartesi yayın izle
Esra Erol 16 Ekim Pazartesi yayın izle
Esra Erol 13 Ekim Cuma tek parça izle
Esra Erol 13 Ekim Cuma tek parça izle
Esra Erol 11 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 11 Ekim Çarşamba tek parça izle
Esra Erol 10 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol 10 Ekim Salı tek parça izle
Esra Erol’da tıp dünyasını şaşırtan olay!
Esra Erol'da tıp dünyasını şaşırtan olay!
Esra Erol 2 Ekim Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 2 Ekim Pazartesi tek parça izle
Esra Erol 29 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 29 Eylül Cuma yayın izle
Esra Erol 27 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 27 Eylül Çarşamba yayın izle
Esra Erol 26 Eylül Salı
Esra Erol 26 Eylül Salı
Daha Fazla Video Göster