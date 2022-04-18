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Esra Erol 18 Nisan Pazartesi izle

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Giriş: 18.04.2022 17:00
Güncelleme:18.04.2022 20:25
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye kaynana gelini konuşuyor! Canlı yayından sonra neler yaşandı! Sabriye kaynana gelini Nimet’i ikna edebildi mi? Nimet kocasına dönüyor mu? ‘Karım benimle değil hayvanlarla uyur’ dedi, kocasında bulamadığı sevgiyi hayvanlarda bulduğunu, onlarla konuştuğunu itiraf etti! Adil ve Nurgül’ün yüzleşmesinde ikinci perde! Hülya itiraflarıyla Türkiye’nin gündemine oturdu! O konuşacak yer yerinden oynayacak! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Nisan 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Nisan Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Türkiye kaynana gelini konuşuyor! Canlı yayından sonra neler yaşandı! Sabriye kaynana gelini Nimet'i ikna edebildi mi? Nimet kocasına dönüyor mu? 'Karım benimle değil hayvanlarla uyur' dedi, kocasında bulamadığı sevgiyi hayvanlarda bulduğunu, onlarla konuştuğunu itiraf etti! Adil ve Nurgül'ün yüzleşmesinde ikinci perde! Hülya itiraflarıyla Türkiye'nin gündemine oturdu! O konuşacak yer yerinden oynayacak! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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18 Nisan Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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