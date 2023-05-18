Esra Erol 18 Mayıs Perşembe yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; fotoğrafta Aybüke’nin karşısında oturan kişi kim? O isim konuşacak, bütün gerçekler ortaya çıkacak! Eray şimdi ne yapacak? 9 aylık bebeğin babası İzzet mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 12 yıl sonra annesini buldu, 12 yılın hesabını sordu, meydan okudu! Bugün büyük gün! Süleyman’ı bekleyen büyük sürpriz ne? “Esra Erol’da” programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Mayıs 2023 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Mayıs Perşembe günü canlı yayınlanan programda; fotoğrafta Aybüke'nin karşısında oturan kişi kim? O isim konuşacak, bütün gerçekler ortaya çıkacak! Eray şimdi ne yapacak? 9 aylık bebeğin babası İzzet mi? DNA testi sonucu açıklanacak, gerçekler ortaya çıkacak! 12 yıl sonra annesini buldu, 12 yılın hesabını sordu, meydan okudu! Bugün büyük gün! Süleyman'ı bekleyen büyük sürpriz ne? "Esra Erol'da" programında yaşanan son gelişmeleri ATV'den izleyebilirsiniz...

18 Mayıs Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.