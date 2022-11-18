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Esra Erol 18 Kasım Cuma canlı yayın izle

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Giriş: 18.11.2022 17:04
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Kasım 2022 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Cemile yeni evine, yeni hayatına ilk adımı canlı yayında atacak! 4 çocuğunu bıraktı, gece yarısı 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı! Gülizar ne yapacak? Şahin’le mi gidecek, yoksa eve mi dönecek? Kezban şimdi ne yapacak? Öz annesinin yanına mı gidecek yoksa sosyal medyadan bulduğu internet annesinin yanına mı gidecek? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Kasım 2022 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; Cemile yeni evine, yeni hayatına ilk adımı canlı yayında atacak! 4 çocuğunu bıraktı, gece yarısı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı! Gülizar ne yapacak? Şahin'le mi gidecek, yoksa eve mi dönecek? Kezban şimdi ne yapacak? Öz annesinin yanına mı gidecek yoksa sosyal medyadan bulduğu internet annesinin yanına mı gidecek? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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18 Kasım Cuma günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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