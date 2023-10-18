Esra Erol 18 Ekim Çarşamba canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (18 Ekim 2023 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; lüks teknede evlilik teklifi, rüya gibi bir düğünün hazırlığı, düğüne günler kala Ömer’in evli olduğunu öğrenen İpek’in hayal kırıklıkları... Hem karısını hem de İpek’i yıllardır yalanlarla oyaladığı iddia edilen Ömer Aksin canlı yayında olacak, İpek yıllarının ve askıda kalan gelinliğinin hesabını soracak! Canlı yayında her şeyi bir bir itiraf etti, Esra Erol yayını ihbar kabul edildi, cani baba Caner Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi! Tüm mücadelesi evlatları olan Ayşe 9 yaşındaki oğlunu yayına alabilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (18 Ekim 2023 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 18 Ekim Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; lüks teknede evlilik teklifi, rüya gibi bir düğünün hazırlığı, düğüne günler kala Ömer'in evli olduğunu öğrenen İpek'in hayal kırıklıkları... Hem karısını hem de İpek'i yıllardır yalanlarla oyaladığı iddia edilen Ömer Aksin canlı yayında olacak, İpek yıllarının ve askıda kalan gelinliğinin hesabını soracak! Canlı yayında her şeyi bir bir itiraf etti, Esra Erol yayını ihbar kabul edildi, cani baba Caner Yalçın tutuklanarak cezaevine gönderildi! Tüm mücadelesi evlatları olan Ayşe 9 yaşındaki oğlunu yayına alabilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

18 Ekim Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.