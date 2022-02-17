Esra Erol 17 Şubat Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kocası Muzaffer yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Songül Teyze bir kez daha geliyor! Kim doğruyu söylüyor! Selim ve Hatice’nin Murat ile yüzleşmesinde ikinci perde! Şahitler konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Demet ve Aykut cephesinde son perde! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Şubat 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Şubat Perşembe günü canlı yayınlanan programda; kocası Muzaffer yüzünden başına gelmeyen kalmadı! Songül Teyze bir kez daha geliyor! Kim doğruyu söylüyor! Selim ve Hatice'nin Murat ile yüzleşmesinde ikinci perde! Şahitler konuşacak, gerçekler ortaya çıkacak! Demet ve Aykut cephesinde son perde! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Şubat Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.