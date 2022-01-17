Esra Erol 17 Ocak Pazartesi canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; “Karım Rümeysa yeni doğmuş bebeğimi öldürdü, şimdi de iki çocuğumuzla birlikte ortadan kayboldu” diyen adamın isyanı! Seval’in herkesi şoke edecek büyük itirafı! Ziyattin Bey’in çok konuşulacak son hamlesi! Kocasına mı dönecek, yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Fatma’nın son kararı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Ocak 2021 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Ocak Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; "Karım Rümeysa yeni doğmuş bebeğimi öldürdü, şimdi de iki çocuğumuzla birlikte ortadan kayboldu" diyen adamın isyanı! Seval'in herkesi şoke edecek büyük itirafı! Ziyattin Bey'in çok konuşulacak son hamlesi! Kocasına mı dönecek, yoksa kendisine yeni bir hayat mı kuracak? Fatma'nın son kararı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Ocak Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.