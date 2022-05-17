Esra Erol 17 Mayıs Salı canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Mayıs 2022 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; boşanıyorlar mı? Çocuklar kimde kalacak? Devlete mi teslim edilecekler? Songül ve Emrah’ta son perde! Anne kız kocalarını bıraktı evden kaçtı! Hakan kayınpederi İbrahim’le geldi, ortalık karıştı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Mayıs 2022 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mayıs Salı günü canlı yayınlanan programda; boşanıyorlar mı? Çocuklar kimde kalacak? Devlete mi teslim edilecekler? Songül ve Emrah'ta son perde! Anne kız kocalarını bıraktı evden kaçtı! Hakan kayınpederi İbrahim'le geldi, ortalık karıştı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mayıs Salı günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.