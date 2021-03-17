CANLI İZLE: Esra Erol 17 Mart Çarşamba

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kibar’ın kocası Ahmet’i kim öldürdü? Hanım’ın kaçtığı Hakkı ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! 23 Şubat sabahı ortadan kaybolan Elif, görüntülerdeki adamla mı kaçtı? 17 yaşındaki Elif’le ilgili son dakika gelişmesi! Serpil Hanım’ın iddiaları herkesi şoke edecek! Korkudan gece uyuyamayan Salih Bey’in karısıyla ilgili akılalmaz iddiaları ve “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Mart 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Mart Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; Kibar'ın kocası Ahmet'i kim öldürdü? Hanım'ın kaçtığı Hakkı ile ilgili iddialar ortalığı karıştırdı! 23 Şubat sabahı ortadan kaybolan Elif, görüntülerdeki adamla mı kaçtı? 17 yaşındaki Elif'le ilgili son dakika gelişmesi! Serpil Hanım'ın iddiaları herkesi şoke edecek! Korkudan gece uyuyamayan Salih Bey'in karısıyla ilgili akılalmaz iddiaları ve "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Mart Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.