Esra Erol 17 Kasım Perşembe canlı yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; önce birbirlerine girdiler, sonra her şeyi itiraf ettiler! İddiaları ortaya atan Kezban sonunda haklı çıktı! Kadir’le Kezban boşanacak mı? Nehir şimdi ne yapacak? 15 yaşındaki Şahin’e kaçtı, iddialar ortalığı karıştırdı! Gece yarısı evden nasıl çıktı? 4 kilometre yolu yürüdü mü? Gülizar’ı almaya gelen Şahin miydi? Gülizar’ın kaçtığı o köyden canlı yayın! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Kasım 2022 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; önce birbirlerine girdiler, sonra her şeyi itiraf ettiler! İddiaları ortaya atan Kezban sonunda haklı çıktı! Kadir'le Kezban boşanacak mı? Nehir şimdi ne yapacak? 15 yaşındaki Şahin'e kaçtı, iddialar ortalığı karıştırdı! Gece yarısı evden nasıl çıktı? 4 kilometre yolu yürüdü mü? Gülizar'ı almaya gelen Şahin miydi? Gülizar'ın kaçtığı o köyden canlı yayın! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

17 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.