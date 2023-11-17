Esra Erol 17 Kasım Cuma yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Kasım 2023 Cuma) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; iki aşık dünyaya meydan okudu, Türkiye onları konuştu! Haftalar sonra dayı Bayram’ı bu birlikteliğe ikna ettiler, Muharrem diz çöküp evlenme teklifi etti! Yüzükler takılıyor, Zeynep ve Muharrem canlı yayında nişanlanıyor! Dayı Bayram nişana katılacak mı? Son kaçışı kısa süren Ceylan kocası Salih ile canlı yayında hesaplaştı! İhaneti affetmeyen Salih eski defterleri bir bir açtı! Ceylan ve Salih boşanacak mı? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Kasım 2023 Cuma) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Kasım Cuma günü canlı yayınlanan programda; iki aşık dünyaya meydan okudu, Türkiye onları konuştu! Haftalar sonra dayı Bayram'ı bu birlikteliğe ikna ettiler, Muharrem diz çöküp evlenme teklifi etti! Yüzükler takılıyor, Zeynep ve Muharrem canlı yayında nişanlanıyor! Dayı Bayram nişana katılacak mı? Son kaçışı kısa süren Ceylan kocası Salih ile canlı yayında hesaplaştı! İhaneti affetmeyen Salih eski defterleri bir bir açtı! Ceylan ve Salih boşanacak mı? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV yayın izle...