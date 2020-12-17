Esra Erol 17 Aralık Perşembe tek parça izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (17 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Çocuk pazarlığı nasıl yapıldı? Yeni doğan bebeği satmak için kimler bir araya geldi? O akşam Emine Çaylı’nın evinde neler yaşandı? Kendisinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan’la kaçan Merve Nur Çekem’i Esra Erol buldu, söyledikleri herkesi çileden çıkardı! Anne kız canlı yayında karşı karşıya gelecek! İki çocuğunu da alıp Davut’a kaçan Neslihan’ın kayınvalidesi Ayşe Hanım isyan etti, torunlarını istedi! Canlı yayında büyük yüzleşme! 2 çocuğunu gece yarısı bırakıp kayıplara karışan Kader’in annesi ve kardeşinin anlatacakları herkesi çok şaşırtacak! 1.5 yıl önce hem evlatlarını hem torunlarını bırakıp kayıplara karışan Dursun Yaşar’ın kayınvalidesinin isyanı! 81ilde 36 bin kadını dolandırdılar, saadet zinciri kurup yuvaları yıktılar! Zincirin başındaki Suna Uçanlar ve Gökhan Özoral’la ilgili mahkeme son kararını verdi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (17 Aralık 2020 Perşembe) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 17 Aralık Perşembe günü canlı yayınlanan programda; Türkiye bu görüntüleri konuşacak! Çocuk pazarlığı nasıl yapıldı? Yeni doğan bebeği satmak için kimler bir araya geldi? O akşam Emine Çaylı'nın evinde neler yaşandı? Kendisinden 41 yaş büyük sözde hoca Adnan'la kaçan Merve Nur Çekem'i Esra Erol buldu, söyledikleri herkesi çileden çıkardı! Anne kız canlı yayında karşı karşıya gelecek! İki çocuğunu da alıp Davut'a kaçan Neslihan'ın kayınvalidesi Ayşe Hanım isyan etti, torunlarını istedi! Canlı yayında büyük yüzleşme! 2 çocuğunu gece yarısı bırakıp kayıplara karışan Kader'in annesi ve kardeşinin anlatacakları herkesi çok şaşırtacak! 1.5 yıl önce hem evlatlarını hem torunlarını bırakıp kayıplara karışan Dursun Yaşar'ın kayınvalidesinin isyanı! 81ilde 36 bin kadını dolandırdılar, saadet zinciri kurup yuvaları yıktılar! Zincirin başındaki Suna Uçanlar ve Gökhan Özoral'la ilgili mahkeme son kararını verdi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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