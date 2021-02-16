CANLI İZLE: Esra Erol 16 Şubat Salı

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Şubat 2021 Salı) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Serap Zekiye ve kocası Ömer’e meydan okumak için stüdyoya geliyor! Yakışıklı ve zenginim diye nazara geldik dedi, baldız terörüne isyan etti! Temizlik takıntısı yüzünden evden giden karısına yalvardı! Ömer karısı Rabia ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Annesiyle gitmeyen Nilüfer son kararını açıklamaya geliyor! Nilüfer nereye gidecek? Bereket Teyze’nin kayıp kızı Suna bulundu! Suna neden evi terk etti? Düğüne gidiyorum dedi, kendi nişanına gitti! O da yetmedi bir başkasından 3 çocuk dünyaya getirdi! Karı koca yıllar sonra Esra Erol’da yüzleşecek! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Şubat 2021 Salı) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Şubat Salı günü canlı yayınlanan programda; kim doğruyu söylüyor? Serap Zekiye ve kocası Ömer'e meydan okumak için stüdyoya geliyor! Yakışıklı ve zenginim diye nazara geldik dedi, baldız terörüne isyan etti! Temizlik takıntısı yüzünden evden giden karısına yalvardı! Ömer karısı Rabia ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Annesiyle gitmeyen Nilüfer son kararını açıklamaya geliyor! Nilüfer nereye gidecek? Bereket Teyze'nin kayıp kızı Suna bulundu! Suna neden evi terk etti? Düğüne gidiyorum dedi, kendi nişanına gitti! O da yetmedi bir başkasından 3 çocuk dünyaya getirdi! Karı koca yıllar sonra Esra Erol'da yüzleşecek! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

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