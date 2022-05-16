Esra Erol 16 Mayıs Pazartesi izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Songül kayınvalidesi ile ilk kez karşı karşıya gelecek! Özgür Sera’yı affedecek mi? Gelinim beni oğlumla görüştürmüyor diyen Hamiyet Hanım’ın büyük isyanı! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Mayıs 2022 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Mayıs Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; Songül kayınvalidesi ile ilk kez karşı karşıya gelecek! Özgür Sera'yı affedecek mi? Gelinim beni oğlumla görüştürmüyor diyen Hamiyet Hanım'ın büyük isyanı! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

16 Mayıs Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.