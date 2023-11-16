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Esra Erol 16 Kasım Perşembe tek parça izle
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Kasım 2023 Perşembe) ne oldu?
Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Kasım Perşembe günü canlı yayınlanan programda; ihanetle sarsılan Gülbahar kocasıyla canlı yayında hesaplaştı! Mustafa af diledi, son bir şans daha istedi! Karı koca bundan sonra ne yapacak? Salih ve Ceylan cephesinde sular durulmuyor! Yoksa Ceylan kocasından boşanmak mı istemiyor? Salih Ceylan'a bir şans daha verir mi? Stüdyoya hangi kararla gelecekler? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...
16 Kasım Perşembe günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.