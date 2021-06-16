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Esra Erol 16 Haziran Çarşamba tek parça izle

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Giriş: 16.06.2021 16:48
Güncelleme:16.06.2021 19:52
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasını Ayşe mi öldürdü? Cinayeti oğlu mu üstlendi? Ayşe her şeyi üstlendi mi? Karısı eve dönsün diye yalvardı, sonra ortalık karıştı! Ali karısı İlknur ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Karısı Ayşe’nin eski kocasını öldürdüğünü canlı yayında öğrendi, hayatının şokunu yaşadı! Ayşe kocası Ayhan ile stüdyoda hesaplaşacak! Fatma Rıfat evliliğinin en yakınları konuşacak, yer yerinden oynayacak! 2 çocuğunu bırakıp 9 Nisan’da ortadan kaybolan Tuğçe Eren ile ilgili son dakika gelişmesi! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Haziran 2021 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Haziran Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; kocasını Ayşe mi öldürdü? Cinayeti oğlu mu üstlendi? Ayşe her şeyi üstlendi mi? Karısı eve dönsün diye yalvardı, sonra ortalık karıştı! Ali karısı İlknur ile canlı yayında karşı karşıya gelecek! Karısı Ayşe'nin eski kocasını öldürdüğünü canlı yayında öğrendi, hayatının şokunu yaşadı! Ayşe kocası Ayhan ile stüdyoda hesaplaşacak! Fatma Rıfat evliliğinin en yakınları konuşacak, yer yerinden oynayacak! 2 çocuğunu bırakıp 9 Nisan'da ortadan kaybolan Tuğçe Eren ile ilgili son dakika gelişmesi! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL'DA 16 HAZİRAN TEK PARÇA İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Haziran Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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