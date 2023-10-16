Esra Erol 16 Ekim Pazartesi yayın izle

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 16 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; aşkını tüm dünyaya haykırdı, aşkına şair oldum dedi, ikinci baharının solmuş yaprağına şiirler yazıp şarkılar besledi! İbrahim af dilediği, uğruna şair oldum dediği Necla’dan istediği yanıtı alabilecek mi? Necla bugün canlı yayında olacak yer yerinden oynayacak! 3 çocuk annesi yeğenimi alıkoydular dedi, isyan etti! Tehdit, şantaj ve şiddet mağduru Zeynep kurtulabilecek mi? Zeynep halası ve çocuklarının yanına geri dönebilecek mi? “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Ekim 2023 Pazartesi) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam etti. 16 Ekim Pazartesi günü canlı yayınlanan programda; aşkını tüm dünyaya haykırdı, aşkına şair oldum dedi, ikinci baharının solmuş yaprağına şiirler yazıp şarkılar besledi! İbrahim af dilediği, uğruna şair oldum dediği Necla'dan istediği yanıtı alabilecek mi? Necla bugün canlı yayında olacak yer yerinden oynayacak! 3 çocuk annesi yeğenimi alıkoydular dedi, isyan etti! Tehdit, şantaj ve şiddet mağduru Zeynep kurtulabilecek mi? Zeynep halası ve çocuklarının yanına geri dönebilecek mi? "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ATV'den izleyebilirsiniz...

16 Ekim Pazartesi günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.