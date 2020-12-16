CANLI İZLE: Esra Erol 16 Aralık Çarşamba

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Esra Erol 16 Aralık Çarşamba canlı yayın izle - 16.12.2020

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Giriş: 16.12.2020 17:10
Güncelleme:16.12.2020 17:12
Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan “Esra Erol’da” programında bugün (16 Aralık 2020 Çarşamba) ne oldu? Esra Erol’un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 24 yaşındaki Merve Nur Çekem kendisinden 40 yaş büyük sözde hoca Adnan’la kaçtı! Annesinin itirafları karşısında kimse duyduğuna inanamadı! Sözde hoca Adnan ve Merve Nur en son nerede görüldü? 7 Nisan 2008’de Karabük’te dünyaya gelen kız çocuğu nerede? Çocuğu Derya Ulupınar mı çaldı, yoksa Emine ve ailesi bir şey mi yaptı? DNA testi sonucu açıklandı, Aysel’in 9 yaşındaki çocuğunun babası Recep çıktı! Boşanma kararı alan Recep karısı Emine’ye geri dönüyor? Son sözler söylenecek, son kez yüzleşecekler! Hasan’ın Fatma’ya son teklifi ne? Fatma’nın cevabı ne olacak? ‘Gelinim Mart ayında 2 torunumu da alıp başkasına kaçtı’ diye gözyaşları içinde haykıran babaanne ve baba canlı yayında! “Esra Erol’da” programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

Hafta içi her gün ATV ekranında yayınlanan "Esra Erol'da" programında bugün (16 Aral��k 2020 Çarşamba) ne oldu?

Esra Erol'un sunumuyla ATV ekranında yayınlanan programda sıra dışı olaylar, savrulup giden hayatlar ve yapılan DNA testleriyle son bulan yalanlarla ses getirmeye devam ediyor. 16 Aralık Çarşamba günü canlı yayınlanan programda; 24 yaşındaki Merve Nur Çekem kendisinden 40 yaş büyük sözde hoca Adnan'la kaçtı! Annesinin itirafları karşısında kimse duyduğuna inanamadı! Sözde hoca Adnan ve Merve Nur en son nerede görüldü? 7 Nisan 2008'de Karabük'te dünyaya gelen kız çocuğu nerede? Çocuğu Derya Ulupınar mı çaldı, yoksa Emine ve ailesi bir şey mi yaptı? DNA testi sonucu açıklandı, Aysel'in 9 yaşındaki çocuğunun babası Recep çıktı! Boşanma kararı alan Recep karısı Emine'ye geri dönüyor? Son sözler söylenecek, son kez yüzleşecekler! Hasan'ın Fatma'ya son teklifi ne? Fatma'nın cevabı ne olacak? 'Gelinim Mart ayında 2 torunumu da alıp başkasına kaçtı' diye gözyaşları içinde haykıran babaanne ve baba canlı yayında! "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmeleri ATV canlı yayın izle...

ESRA EROL 16 ARALIK ÇARŞAMBA CANLI YAYINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

16 Aralık Çarşamba günü "Esra Erol'da" programında yaşanan son dakika gelişmelerini ve detaylarını canlı yayın bitiminden sonra tek parça kesintisiz olarak ahaber.com.tr sayfamız üzerinden yeniden izleyebilirsiniz.

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